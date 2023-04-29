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Инвестиционная недвижимость в Врхника, Словения

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Врхника, Словения
Инвестиционная
Врхника, Словения
556 м²
€ 1,350,000
Мы предлагаем к продаже торговое помещение площадью 556 м2 с долгосрочным арендатором (круп…
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