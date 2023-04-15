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Купить ресторан в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
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Ресторан, кафе В архив
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2 объекта найдено
Ресторан, кафев Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
150 м²
€ 320,000
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
Ресторан, кафев Upravna Enota Ljubljana, Словения
Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
163 м² Количество этажей 3
€ 950,000
Ресторан в историческом центре Любляны. Пр…

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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