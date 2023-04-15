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Продажа офисных помещений в Upravna Enota Ljubljana, Словения

Любляна
2
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2 объекта найдено
Офисв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
177 м² 4/4 Этаж
€ 440,000
 Коммерческая недвижимость в одном из прест…
Офисв Upravna Enota Ljubljana, Словения
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
734 м²
€ 4,200,000
  Высококачественный и престижный объект, …

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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