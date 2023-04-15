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Купить инвестиционная недвижимость в Upravna Enota Ljubljana, Словения

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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Dvor, Словения
Инвестиционная
Dvor, Словения
957 м²
€ 1,800,000
Мы предлагаем к продаже действующий бизнес - велнес центр в Любляне, Вич-Мургле. Площадь о…
Инвестиционнаяв Dol pri Ljubljani, Словения
Инвестиционная
Dol pri Ljubljani, Словения
€ 2,600,000
Мы предлагаем инвесторам девелоперский проект с доходностью 20+%. Основные параметры проек…

Параметры недвижимости в Upravna Enota Ljubljana, Словения

недорогая
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