Купить отель в Пиран, Словения

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Словения
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Луция, Словения
1 364 м²
€ 6,500,000
Мы предлагаем к продаже Бутик-отель 4* в Портороже. Он расположен над городом в 200 метрах…
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