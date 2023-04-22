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Отели в Любляна, Словения

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2 объекта найдено
Отель в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Отель
Upravna Enota Ljubljana, Словения
750 м²
€ 2,000,000
Мы предлагаем уникальный инвестиционный проект в самом центре Любляны на Словенской цесте с…
Отель в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Отель
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2 800 м²
€ 3,490,000
Действующий бизнес -проект ! Общежитие/ хос…
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