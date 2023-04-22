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Словения
Upravna Enota Ljubljana
Коммерческая недвижимость в Любляна, Словения
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13 объектов найдено
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Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
150 м²
€ 320,000
Ресторан в одном из престижных бизнес -цент…
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
177 м²
4/4 Этаж
€ 440,000
Коммерческая недвижимость в одном из прест…
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
790 м²
€ 780,000
Чрезвычайно редкая возможность для инвестиц…
Отель
Upravna Enota Ljubljana, Словения
750 м²
€ 2,000,000
Мы предлагаем уникальный инвестиционный проект в самом центре Любляны на Словенской цесте с…
Ресторан, кафе
Upravna Enota Ljubljana, Словения
163 м²
Количество этажей 3
€ 950,000
Ресторан в историческом центре Любляны. Пр…
Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
€ 351,135
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
€ 350,000
Коммерческая недвижимость в одном из прести…
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2 220 м²
€ 2,700,000
Инвестиционное предложение! Здание , сданно…
Магазин
Upravna Enota Ljubljana, Словения
145 м²
€ 351,135
Торговая площадь в одном из престижных бизн…
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
79 м²
€ 360,000
Коммерческое помещение в центре Любляны. Y…
Отель
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2 800 м²
€ 3,490,000
Действующий бизнес -проект ! Общежитие/ хос…
Офис
Upravna Enota Ljubljana, Словения
734 м²
€ 4,200,000
Высококачественный и престижный объект, …
Коммерческая
Upravna Enota Ljubljana, Словения
2 172 м²
€ 1,200,000
Коммерческая площадь, оборудованная под спо…
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