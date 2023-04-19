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Купить коммерческую недвижимость в Кошицкий край, Словакия

1 объект найдено
Коммерческаяв Komarovce, Словакия
Коммерческая
Komarovce, Словакия
9 202 м²
€ 2,800,000
Завод ранее исп…
Realting.com
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