Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Братиславский край

Купить коммерческую недвижимость в Братиславский край, Словакия

Братислава
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Братислава, Словакия
Коммерческая
Братислава, Словакия
€ 270,000,000
We offer for sale an ADMINISTRATIVE BUILDING in the business center of Bratislava.The admini…
Realting.com
Перейти