Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Сербия
  4. Novi Sad City

Коммерческая недвижимость в Novi Sad City, Сербия

1 объект найдено
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Novi Sad City, Сербия
Коммерческая с кондиционером, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Novi Sad City, Сербия
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Business Building and Exclusive Family House at the same property Let your family and bus…
€870,000
Realting.com
Перейти