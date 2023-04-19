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Купить инвестиционная недвижимость в Zolinskiy selsovet, Россия

Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Zolinskiy selsovet, Россия
Инвестиционная
Zolinskiy selsovet, Россия
80 м² 1/1 Этаж
€ 22,200
Готовый бизнес магазин продукты.   Хорошее место расположения. Первая линия трассы м7. 
Realting.com
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