Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Зеленоградский городской округ
  5. Доходные дома

Доходные дома в Зеленоградский городской округ, Россия

Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис с отель в Москва, Россия
Офис с отель
Москва, Россия
Площадь 277 м²
Этаж 1
ID: o77454 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€5,581
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 140 м²
Этаж 16
ID: L3474 Предлагаем в аренду отличное офисное помещение 1140 кв.м. на 16 этаже БЦ «Меридиан…
€21,093
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 323 м²
Этаж 7
ID: L3859 НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОДАЖ ОФИСОВ! Премиальный офисный комплекс Эйлер. Продажа офис…
€1,15 млн
Инвестиционная с охраной в Центральный федеральный округ, Россия
Инвестиционная с охраной
Центральный федеральный округ, Россия
Продается Гастроном, расположенный в жилом массиве, рядом с метро Белорусская. Магазин на…
€83,186
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 231 м²
Этаж 3
ID: L3639 Великолепный офисный блок с дизайнерским ремонтом и мебелью 1 070 кв.м. в БЦ "Алко…
€48,945
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 563 м²
Этаж 1
ID: o84336 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€1,80 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 273 м²
Этаж 2
ID: L2962 Приглашаем на просмотр великолепного офиса на 2 этаже в Бизнес-центре "Легенда Цве…
€66,483
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 299 м²
Этаж 14
ID: o85019 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€8,912
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 256 м²
Этаж 2
ID: L3790 Сдается в аренду помещение на 2-ом этажа с отделкой за выездом арендатора. Каб…
€5,161
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 280 м²
Этаж 7
ID: L3208 Сдается в аренду помещение 899 кв.м. в бизнес центре "Четыре Ветра" на 7-ом этаж…
€61,536
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 13 957 м²
Количество этажей 8
ID: L3627 Продажа административного здания общей площадью 13956 кв.м. Офисы - 12500кв.м., ск…
€17,38 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 736 м²
Этаж 20
ID: L2932 Уважаемые арендаторы, предлагаем в аренду офис в бизнес-центре класса А. Офис в с…
€16,578
Realting.com
Перейти