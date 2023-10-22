Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Зеленоградский городской округ
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Зеленоградский городской округ, Россия

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 645 м²
Этаж 2
ID: L473 ВНИМАНИЕ! СРОЧНАЯ АРЕНДА В ЦЕНТРЕ! ОТЛИЧНЫЙ БЛОК ПО АДЕКВАТНОЙ СТАВКЕ! При операт…
€9,836
Коммерческая в Коммунарка, Россия
Коммерческая
Коммунарка, Россия
Площадь 24 м²
Этаж -1/7
Продаётся коммерческое помещение, площадью 24,1 кв…
€32,054
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 440 м²
Этаж 6
ID: L2934 Уважаемые арендаторы, предлагаем в аренду офис в бизнес-центре класса А "Монарх". …
€28,884
Офис с rental business в Москва, Россия
Офис с rental business
Москва, Россия
Площадь 305 м²
Этаж 1
ID: o82907 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€673,966
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 237 м²
Этаж 5
ID: o36468 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€5,717
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 346 м²
Этаж 17
ID: o81650 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€1,08 млн
Офис в округ Волковское, Россия
Офис
округ Волковское, Россия
Площадь 595 м²
Арт. 46781097 в Центральном районе предлагается на продажу офисное помещение площадью в 595…
€840,249
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 1 269 м²
Этаж 18
ID: L2873 Сдаю помещение в аренду в БЦ "Новосущевский". 10 минут пешком до станции метро "М…
€30,559
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 867 м²
Этаж 2
ID: L3465 Предлагаем в аренду часть 2ого этажа. Современный офиса состоит из 2 помещений сво…
€11,478
Офис в поселение Вороновское, Россия
Офис
поселение Вороновское, Россия
Площадь 178 м²
Предлагается для продажи офисное помещение 178,9 м.кв., расположенное на первом этаже 6-ти э…
€1,12 млн
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 202 м²
Этаж 6
ID: L2105 Отличный блок в аренду с отделкой. Планировка - смешанная. Высокие потолки - 6м! В…
€1,945
Офис в Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
Площадь 565 м²
Этаж 2
ID: L3834 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение 565,8 кв.м. на 2 этаж…
€1,68 млн
Realting.com
Перейти