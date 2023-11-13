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Коммерческая недвижимость в Заволжское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Офис в Kamenka, Россия
Офис
Kamenka, Россия
Площадь 3 565 м²
Офис с надежным арендатором. 1й этаж, 1ая линия , отдельный вход, перекресток  основных цен…
Цена по запросу
Realting.com
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