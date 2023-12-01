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Коммерческая недвижимость в Zaprudnovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Zaprudnoe, Россия
Коммерческая
Zaprudnoe, Россия
Площадь 561 м²
Этаж 1/2
Предлагается в продажу производственная база с зданием 561 м2 на трассе М7. Удобных 2 заезда…
€462,345
в месяц
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