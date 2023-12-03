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Коммерческая недвижимость в Южно-Приморский округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Красносельский район, Россия
Коммерческая
Красносельский район, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 55175300 Фасадное помещение с арендатором! Отдельный вход! Первый этаж! Большие окна! …
€276,899
в месяц
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