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Купить коммерческую недвижимость в Янтарный городской округ, Россия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Янтарный, Россия
Коммерческая
Янтарный, Россия
€ 64,747
В центре морского курорта Янтарный Калининградская облать продается нежилое кирпичное помеще…
Коммерческаяв Янтарный, Россия
Коммерческая
Янтарный, Россия
1/2 Этаж
€ 64,747
В центре морского курорта Янтарный Калининградская облать продается нежилое кирпичное помеще…

Параметры недвижимости в Янтарный городской округ, Россия

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