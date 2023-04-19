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  5. Yanegskoe selskoe poselenie

Купить коммерческую недвижимость в Yanegskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
€ 111,388
Арт. 45955123. Земля под любой бизнес! назначение земли населенных пунктов разрещённое испол…
Коммерческаяв Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
775 м²
€ 1,292,104
Арт. 39607134. Продается в собственность гостиничный комплекс«Инема», расположенный на грани…
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