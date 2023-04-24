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Коммерческая недвижимость в Выборг, Россия

2 объекта найдено
Офис в Выборг, Россия
Офис
Выборг, Россия
111 м²
€ 87,408
Арт. 19145080 Уважаемые покупатель! Предлагаем Вам отличное коммерческое помещение в цен…
Коммерческая в Выборг, Россия
Коммерческая
Выборг, Россия
340 м²
€ 143,836
Арт. 19865148 В прекрасном местоположении г.Выборг расположилось уютное семейное кафе …
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