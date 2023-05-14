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Коммерческая недвижимость в Vyazovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Vyazovskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Vyazovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 343 м²
€ 206,880
Продаётся отдельно стоящее 4-х уровневое (цокольный этаж и 3 этажа) здание в отличном состоя…
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