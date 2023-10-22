ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
городской округ Воронеж
Other
Коммерческая недвижимость в городской округ Воронеж, Россия
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
375 м²
2
ID: o54930 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€10,832
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 376 м²
6
ID: L3733 В Бизнес-Центре "Белая площадь " предлагается отличный офисный блок 2376 кв.м. на …
€118,957
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Москва, Россия
1
26 м²
16/22
Действующий апарт-отель! Доходный арендный бизнес! Продаётся 1-комнатный номер 526 категории…
€121,268
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 158 м²
5
ID: L3413 Предлагается в аренду офисное помещение с отдельным входом 1 158,7 кв.м. на трех …
€27,890
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
3 953 м²
7
ID: o83053 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 3953.0м² …
€110,373
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 468 м²
4
ID: L3194 В Бизнес-Центре "West Plaza" предлагается в аренду 1 468 кв.м. на 4-м этаже. См…
€21,201
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 304 м²
5
ID: L1935 ПРЯМАЯ АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА. Предлагаю офисное помещение площадью 1304 м2. Офис…
€23,980
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
578 м²
2
ID: L3323 Продается автономный офисный блок на 2 этаже Бизнес-центра "9 АКРОВ", кл. В+. Офис…
€1,34 млн
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
350 м²
2
ID: L3930 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 350м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€3,686
Рекомендовать
Коммерческая
городской округ Нижний Новгород, Россия
30 м²
Продаю сдвоенное машиноместо на подземной парковке в центре города. Машиноместо располагаетс…
€23,725
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
219 м²
5
ID: o78186 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€4,231
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
67 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 67,4 кв…
€161,702
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL