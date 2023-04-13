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Россия
Приволжский федеральный округ
Офисы
Продажа офисных помещений в Приволжский федеральный округ, Россия
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16 объектов найдено
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Офис
Нижний Новгород, Россия
118 м²
1/2 Этаж
€ 72,049
Продается офис, расположенный на первом этаже административного двухэтажного отдельностоящег…
Офис
Нижний Новгород, Россия
113 м²
Количество этажей 5
€ 55,422
Самый центр города, рядом набережная, НГТУ. Светлое, просторное помещение, окна в приямках, …
Офис
Нижний Новгород, Россия
206 м²
-1/5 Этаж
€ 99,760
Продается офисное помещение в цоколе. Имеются окна. Высота помещения 4 метра. Отдельный вх…
Офис
Нижний Новгород, Россия
1 000 м²
3/3 Этаж
€ 1,662,666
Продается отдельностоящее здание площадью 1000 кв.м. расположенное на земельном участке 38…
Офис
Саратов, Россия
127 м²
Цена по запросу
Продается офисное помещение на первом этаже жилого дома в центре города. Закрытая территория…
Офис
Саратов, Россия
1 286 м²
Цена по запросу
Предлагается к продаже помещение свободного назначения в самом центре п. Юбилейный Помещени…
Офис
Новоузенск, Россия
1 715 м²
Цена по запросу
Продажа помещения в ТЦ «Европа Сити»! Здание расположено на ул. М. Горького, 30 а (…
Офис
Саратов, Россия
450 м²
Цена по запросу
Здание в 4х уровнях (3 этажа и подвал) формат: фронт-офис расположено в центральном коридо…
Офис
Саратов, Россия
258 м²
Цена по запросу
Продается нежилое помещение, общей площадью 258 кв.м. Под офисы. Расположено на 3 этаже адми…
Офис
Саратов, Россия
2 000 м²
Цена по запросу
Сдаётся отдельно стоящее коммерческое здание на длительный срок. Общая площадь 2000 кв.м. Вс…
Офис
Kamenka, Россия
3 565 м²
Цена по запросу
Офис с надежным арендатором. 1й этаж, 1ая линия , отдельный вход, перекресток основных цен…
Офис
Маркс, Россия
40 000 м²
Цена по запросу
Предлагаем в продажу административно- производственный комплекс общей площадью 40 000 кв.…
Офис
Саратов, Россия
280 м²
Цена по запросу
Предлагаем для приобретения офис с арендаторами в районе Экономического университета. Дого…
Офис
Нижний Новгород, Россия
98 м²
-1/13 Этаж
€ 64,290
Продается офисное помещение с действующими арендаторами. Вход отдельный, ресепшен и три отде…
Офис
Нижний Новгород, Россия
75 м²
-1/4 Этаж
€ 34,362
Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное …
Офис
Нижний Новгород, Россия
88 м²
-1/4 Этаж
€ 50,988
Продается теплое, отапливаемое помещение, 5 комнат, красная линия, полуцоколь с окнами (окна…
Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия
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