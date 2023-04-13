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Купить производственное здание в Приволжский федеральный округ, Россия

Нижегородская область
3
Нижний Новгород
2
Саратовская область
2
Приволжское сельское поселение
1
Энгельс
1
Производство В архив
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5 объектов найдено
Производствов Linda, Россия
Производство
Linda, Россия
300 м² 1/1 Этаж
€ 75,374
Продается готовый цех, является большей частью отдельностоящего  здания.  Бывшая пивоварня. …
Производствов Нижний Новгород, Россия
Производство
Нижний Новгород, Россия
471 м² 2/2 Этаж
€ 245,964
Продается производственное здание (в настоящий момент есть долгосрочный арендатор), площадь …
Производствов Энгельс, Россия
Производство
Энгельс, Россия
600 м²
Цена по запросу
К приобретению база под производственно-ремонтные работы, складское хранение и т.д. Площад…
Производствов Privolzhskoe, Россия
Производство
Privolzhskoe, Россия
Цена по запросу
Предлагаем в продажу производственное  здание общей площадью 3 380 кв.м.  в центре г. Марк…
Производствов Нижний Новгород, Россия
Производство
Нижний Новгород, Россия
939 м² Количество этажей 2
€ 443,378
В продажу 2х этажное отдельно-стоящее кирпичное здание в отличном состоянии. Земельный участ…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

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