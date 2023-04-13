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Купить отель в Приволжский федеральный округ, Россия

Нижегородская область
2
Нижний Новгород
1
Семёнов
1
Отель В архив
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2 объекта найдено
Отельв Нижний Новгород, Россия
Отель
Нижний Новгород, Россия
772 м² Количество этажей 3
€ 154,074
Продам дебаркадер проекта 47Б. Длина 35, ширина 9.60, высота борта 2, 8 железобетонный, в от…
Отельв Семёнов, Россия
Отель
Семёнов, Россия
1 640 м² Количество этажей 2
€ 354,702
Продаётся гостиничный комплекс Семёновский ковчег. Гостиничный комплекс расположен в старинн…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

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