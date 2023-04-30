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Коммерческая недвижимость в Владикавказ, Россия

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Владикавказ, Россия
Коммерческая 1 комната
Владикавказ, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 670 м² 1 Этаж
€ 1,375,000
На продажу выставлен трехэтажный магазин в центре Аланьи общей площадью 670м2: входной этаж …
Коммерческая 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Коммерческая 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 5 Этаж
€ 225,000
Представляем вам готовый коммерческий проект в центре Аланьи. Это большой современный проект…
Коммерческая 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Коммерческая 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 4 Этаж
€ 990,000
К продаже представлено коммерческое помещение в новом проекте резиденции в премиальном распо…
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