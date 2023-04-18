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Купить готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

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2 объекта найдено
Готовый бизнесв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
397 м²
€ 390,489
Арт. 41612999 Предлагаем к продаже готовый, действующий бизнес. На одной огороженной благоу…
Готовый бизнесв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 143,923
Арт. 40542743 ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ покупки недвижимости, которая будет радовать вас и так…

Параметры недвижимости в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

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