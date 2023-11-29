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Коммерческая недвижимость в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Готовый бизнес в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 45150610 Отличный вариант для вложения — это приобретение недвижимости, которая будет …
€141,426
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