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Коммерческая недвижимость в Василеостровский район, Россия

округ Гавань
3
4 объекта найдено
Коммерческая в округ Гавань, Россия
Коммерческая
округ Гавань, Россия
Площадь 67 м²
Арт. 50657276 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию коммерческое помещение сво…
€272,511
Офис в округ Гавань, Россия
Офис
округ Гавань, Россия
Площадь 409 м²
Арт. 45596880 Добрый день! Предлагается в продажу коммерческое помещение свободного назна…
€485,654
Коммерческая с мебелью в округ Гавань, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Гавань, Россия
Площадь 475 м²
Арт. 18660008 Отель на 16 номеров! Земельный участок в собственности! Предлагается к прод…
€1,56 млн
Коммерческая с мебелью в округ Морской, Россия
Коммерческая с мебелью
округ Морской, Россия
Площадь 99 м²
Арт. 3357972 Уважаемый покупатель ! Предлагаем просторное коммерческое помещение в жилищн…
€97,218
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