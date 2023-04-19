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Купить коммерческую недвижимость в Варнавинский район, Россия

Mihaleninskiy selsovet
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1 объект найдено
Коммерческаяв Mihaleninskiy selsovet, Россия
Коммерческая
Mihaleninskiy selsovet, Россия
48 м² 1/1 Этаж
€ 3,342
В продаже коммерческое помещение свободного назначения, подходит под разные виды деятельност…
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