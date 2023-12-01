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Коммерческая недвижимость в Уральский федеральный округ, Россия

1 объект найдено
Производство в Надым, Россия
Производство
Надым, Россия
Количество этажей 2
Современный Надым это один из красивейших городов Крайнего Севера с особенным архитектурным …
€673,655
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