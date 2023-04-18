Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Смоленская область
  4. Угра
  5. Складские помещения

Купить склад в Угра, Россия

Склад В архив
Очистить
7 объектов найдено
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 16 м²
€ 4,654
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 14 м²
€ 4,477
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 6,329
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 14 м²
€ 4,572
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 14 м²
€ 4,445
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 13 м²
€ 4,681
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.
Склад 1 комнатав Угра, Россия
Склад 1 комната
Угра, Россия
1 Количество комнат 13 м²
€ 4,572
Дом на Воскресенском – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в историческом центре Калуги.

Параметры недвижимости в Угра, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти