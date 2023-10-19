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Коммерческая недвижимость в Тверской район, Россия

8 объектов найдено
Коммерческая 12 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 12 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 12
Площадь 596 м²
Количество этажей 4
Продается многоквартирный жилой дом в центре Дуйсбурга с коммерческим помещением:Год построй…
€695,000
Коммерческая 20 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 20 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 20
Площадь 1 413 м²
Количество этажей 9
Продается два многоквартирных жилых дома в центре г. Динслакен с потенциалом для строительст…
€1,95 млн
Коммерческая 7 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 7 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 7
Площадь 828 м²
Количество этажей 5
Продается многоквартирный дом в г. Гельзенкирхен с коммерческим помещением- Год постройки: 1…
€1,38 млн
Коммерческая 23 комнаты в Тверской район, Россия
Коммерческая 23 комнаты
Тверской район, Россия
Комнаты 23
Площадь 621 м²
Количество этажей 5
Продается высокорентабельный отель 3* в г. ДюссельдорфМестоположение:Дюссельдорф - Кайзерсве…
€4,00 млн
Коммерческая 8 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 8 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 8
Площадь 443 м²
Количество этажей 5
Продается многоквартирный дом в г.Гельзенкирхен на 8 квартир и 5 парковочных мест:- Год пост…
€500,000
Коммерческая 7 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 7 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 5
Продается многоквартирный дом в г. Ессен на 7 квартир:- Год постройки: 1953 г.- Конструкция:…
€485,000
Коммерческая 7 комнат в Тверской район, Россия
Коммерческая 7 комнат
Тверской район, Россия
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продается многоквартирный доходный дом на 7 квартир, жилой площадью 370 м2.Недвижимость расп…
€485,000
Коммерческая 3 комнаты в Тверской район, Россия
Коммерческая 3 комнаты
Тверской район, Россия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивная квартира в востребованном районе Kaiserswerth, жилой площадью 85 м2.З…
€638,000
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