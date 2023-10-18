ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Томилино
Гостиницы, отели
Отели в Томилино, Россия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Москва, Россия
276 м²
4
ID: L3489 В Бизнес-центре «Алексеевская Башня» сдается в аренду блок на 4-ом этаже. Кабинет…
€5,339
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
711 м²
3
ID: L2343 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-центре «Коммерческий центр ЕПК» вакантен отличный о…
€8,724
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
431 м²
53
ID: L3034 Предлагается в аренду офисный блок 431 кв.м., расположенный на 53 эт. БЦ класса А …
€22,532
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
912 м²
5
ID: L1878 ВНИМАНИЕ!!! У нас скоро освобождается прекрасный офис. Помещение за выездом аренд…
€45,902
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 332 м²
1
ID: o84575 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€45,025
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
3 120 м²
7
ID: L2738 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Белая площадь " вакантен отличный офисный б…
€161,099
Рекомендовать
Коммерческая
Калининград, Россия
100 м²
1/7
Коммерческое помещение 99,8кв.метров с отдельным входами, отделка:серый ключ, автономное газ…
€96,615
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
526 м²
4
ID: o79750 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€9,529
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
730 м²
1
ID: L3972 Помещение свободного назначения на первой линии домов с отдельным входом и панорам…
€14,678
Рекомендовать
Офис с rental business
Москва, Россия
1 175 м²
4
ID: o13879 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 1175.0м² …
€5,79 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
438 м²
3
ID: L3450 Предлагается в аренду офисное помещение 438 кв.м., целиком 3 этаж основного строен…
€12,334
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
516 м²
7
ID: o85219 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение без отделки Площадь…
€1,63 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL