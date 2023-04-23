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Рестораны в Татищевский район, Россия

Tatischevskoe gorodskoe poselenie
1
Татищево
1
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Татищево, Россия
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
60 м²
Цена по запросу
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
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