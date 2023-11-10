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Коммерческая недвижимость в Татищево, Россия

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Татищево, Россия
Ресторан, кафе
Татищево, Россия
Площадь 60 м²
Предлагаю к продаже отдельностоящее здание (бывшая водонапорная башня). Здание расположено в…
Цена по запросу
Realting.com
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