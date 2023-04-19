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Купить коммерческую недвижимость в Татарстан, Россия

Набережные Челны
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1 объект найдено
Коммерческаяв Набережные Челны, Россия
Коммерческая
Набережные Челны, Россия
€ 6,270,000
Продается строящийся офис и бизнес-комплекс - крупнейший бизнес-центр в Закамье.Расположение…
Realting.com
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