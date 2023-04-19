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Купить коммерческую недвижимость в Светлый, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв Светлый, Россия
Коммерческая
Светлый, Россия
1/1 Этаж
€ 190,474
Помещение Медицинского Центра Густонаселенный район города Светлый Калининградской области З…
Realting.com
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