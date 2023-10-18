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Коммерческая недвижимость в Светловский городской округ, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая в Люблино, Россия
Коммерческая
Люблино, Россия
Площадь 578 м²
Этаж 2/2
Продается отдельно стоящее торговое помещение на первой линии федеральной трассы Калининград…
€145,368
Коммерческая в Светлый, Россия
Коммерческая
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение Медицинского Центра Густонаселенный район города Светлый Калининградской области З…
€165,830
Realting.com
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