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Купить коммерческую недвижимость в Светлогорский городской округ, Россия

Светлогорск
2
3 объекта найдено
Коммерческаяв Светлогорск, Россия
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/6 Этаж
€ 155,619
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Коммерческаяв Светлогорский городской округ, Россия
Коммерческая
Светлогорский городской округ, Россия
262 м² Количество этажей 3
€ 9,000,000
Продается помещение свободного назначения в Светлогорске. Общая площадь 262 м2. В помещ…
Коммерческаяв Светлогорск, Россия
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/5 Этаж
€ 57,874
Торговое помещение 104,8 кв.метров в Светлогорске по ул. Дачная 4. Торговое помещение с отде…

Параметры недвижимости в Светлогорский городской округ, Россия

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