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Коммерческая недвижимость в Светлогорск, Россия

2 объекта найдено
Коммерческая в Светлогорск, Россия
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/6 Этаж
€ 167,097
Время покупать недвижимость с выгодой. Цены 2022 года снижены! Не упусти такую возможность. …
Коммерческая в Светлогорск, Россия
Коммерческая
Светлогорск, Россия
1/5 Этаж
€ 58,529
Торговое помещение 104,8 кв.метров в Светлогорске по ул. Дачная 4. Торговое помещение с отде…
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