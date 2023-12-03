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Коммерческая недвижимость в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 965 м²
Арт. 47033796 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию коммерческий объект – отде…
€1,30 млн
в месяц
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