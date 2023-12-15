Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Советский городской округ

Коммерческая недвижимость в Советский городской округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Советск, Россия
Коммерческая
Советск, Россия
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
Пpодaм двуxэтажное здaние с тремя вxодaми общeй площадью 190.6 м2, асфальтирoвaнный зeмeльны…
€80,876
Оставить заявку
Realting.com
Перейти