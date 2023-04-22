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Инвестиционная недвижимость в Южный административный округ, Россия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Южный административный округ, Россия
Инвестиционная
Южный административный округ, Россия
€ 619,520
Продается готовый арендный бизнес - Сетевая Стоматологическая клиника. Стабильный,…
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