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Купить инвестиционная недвижимость в Юго-Западный административный округ, Россия

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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Юго-Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
€ 872,237
Продается арендный бизнес - помещение с надежным арендатором. Помещение находится по пе…
Инвестиционнаяв Юго-Западный административный округ, Россия
Инвестиционная
Юго-Западный административный округ, Россия
430 м²
€ 1,453,728
Продается крупный сетевой медицинский центр расположенный в густонаселенном районе Южное Бут…

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

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