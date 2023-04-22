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Инвестиционная недвижимость в Юго-Восточный административный округ, Россия

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2 объекта найдено
Инвестиционная в Юго-Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 461,038
Продается арендный бизнес - помещение с надежным сетевым арендатором. Помещение находит…
Инвестиционная в Юго-Восточный административный округ, Россия
Инвестиционная
Юго-Восточный административный округ, Россия
€ 3,025,564
Продается готовый арендный бизнес, автосалон, автосервис. Автотехцентр представляет собой и…
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