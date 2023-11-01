ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
район Солнцево
Гостиницы, отели
Отели в район Солнцево, Россия
Отель
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис с отель
Москва, Россия
2 004 м²
4
ID: o62877 Без комиссии. Предложение от собственника. Здание с отделкой Площадь: 2004.8м², …
€38,696
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
222 м²
1
ID: o81629 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение , возможность отдел…
€7,238
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 508 м²
3
ID: L3291 Предлагается в аренду полностью готовый к въезду офисный этаж 1 508 кв.м. на 14-м…
€120,441
Рекомендовать
Коммерческая
посёлок Газопровод, Россия
83 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 82,7 кв…
€177,369
Рекомендовать
Офис с public catering
Москва, Россия
267 м²
1
ID: o20683 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения с отд…
€9,685
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
1 588 м²
11
ID: o63100 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
€31,877
Рекомендовать
Инвестиционная
городской округ Нижний Новгород, Россия
1 339 м²
1/22
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 к…
€2,77 млн
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
989 м²
2
ID: L2909 Предлагаем ЛОФТ /LOFT особняк 900 м2 + 10% коэффициент. Высокие потолки. Огромные…
€24,276
Рекомендовать
Коммерческая
округ Гавань, Россия
67 м²
Арт. 50657276 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию коммерческое помещение сво…
€284,903
Рекомендовать
Офис
Москва, Россия
2 270 м²
2
ID: L2754 Уважаемые арендаторы, в Бизнес-Центре "Белая площадь " вакантен отличный офисный б…
€117,204
Рекомендовать
Готовый бизнес
okrug Smolninskoe, Россия
257 м²
Арт. 45662699 Уютный бутик отель три звезды на Невском проспекте, в шаговой близости от дел…
€691,906
Рекомендовать
Инвестиционная
Южный административный округ, Россия
Продается готовый арендный бизнес - Сетевая Стоматологическая клиника. Стабильный, беспробле…
€650,174
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL