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Купить коммерческую недвижимость в Славский городской округ, Россия

1 объект найдено
Коммерческаяв п. Большаково, Россия
Коммерческая
п. Большаково, Россия
1/16 Этаж
€ 77,715
Помещение свободного назначения (open space) с отдельным входом. Большим количеством окон. П…
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