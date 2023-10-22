Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Россия
  4. Славск

Коммерческая недвижимость в Славск, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Славск, Россия
Коммерческая
Славск, Россия
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 4
Инвестиционное предложение. Предлагаем приобрести улучшенное и отреставрированное здание быв…
€939,102
Realting.com
Перейти