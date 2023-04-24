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Коммерческая недвижимость в Сланцевский район, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Загривье, Россия
Коммерческая
Загривье, Россия
190 м² 1/1 Этаж
€ 188,093
Арт. 47637802. Предлагается к продаже действующий бизнес - Рыболовная база «Омут» Ленингра…
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