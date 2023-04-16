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Купить склад в Сибирский федеральный округ, Россия

Красноярский край
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1 объект найдено
Складв Эвенкийский район, Россия
Склад
Эвенкийский район, Россия
5 996 м²
Цена по запросу
Продается 2-х этажное отдельно стоящее здание по ул. Соколовой с огромным автотрафиком. …

Параметры недвижимости в Сибирский федеральный округ, Россия

недорогая
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